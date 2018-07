Sie waren eine kleine Beziehungsüberraschung: Ende 2015 machten Liam Payne (24) und Cheryl Cole (35) ihre Liebe öffentlich. Viele verblüffte das ungleiche Paar. Schließlich ist das ehemalige X Factor-Jurymitglied zehn Jahre älter als der Ex-One Direction-Star. Den Konventionen zum Trotz freuten sich die beiden im März 2017 über die Geburt ihres Sohnes Bear. Knapp ein Jahr später werden sich die Musiker nun als getrennte Eltern um den kleinen Mann kümmern. Ihr Liebes-Aus teilten die beiden jetzt via Twitter mit. Liam schrieb: "Cheryl und ich sind traurig, verkünden zu müssen, dass wir getrennte Wege gehen. Es war eine harte Entscheidung, die wir treffen mussten." Als Familie hätten sie allerdings immer noch viel Liebe füreinander übrig.

