Große Liebe im Big Apple! Heidi Klum (45) und ihr Liebster Tom Kaulitz (28) sind momentan gemeinsam in New York unterwegs. Ihre Zeit in Zweisamkeit genießen die Turteltauben offenbar auch in vollen Zügen: Erst kürzlich zeigte sich das verliebte Pärchen bei einem entspannten Familienausflug im Central Park. Zusammen mit Töchterchen Lou schipperten die beiden im romantischen Ruderboot über den See. Nun wurden sie erneut im Turtelmodus erwischt: So verliebt warteten Heidi und Tom in der Metropole auf den Bus!

Paparazzi lichteten die Modelmama und den Tokio Hotel-Gitarristen nun dabei ab, wie sie knutschend und turtelnd an einer Haltestelle standen. Dort sollen die beiden auf die Ankunft von Heidis Tochter Lou gewartet haben, die nach einem Tag im Ferienlager wieder in New York ankam, wie das Onlinemagazin Just Jared berichtet. Die Wartezeit überbrückten Heidi und ihr Beau offenbar mit Zärtlichkeiten: Immer wieder küssten sie sich ganz verliebt, hielten Händchen und schauten sich tief in die Augen. Selbst die Gesellschaft der Fotografen schien sie nicht zu stören. Stattdessen grinsten die zwei ganz lässig in die Linse!

Wie happy der Musiker die vierfache Mutter macht, fasste ein Insider erst kürzlich gegenüber der Zeitschrift Us Weekly zusammen: "Heidis Lächeln, wenn sie bei Tom ist, sagt mehr als tausend Worte." Auch vergangenen Sonntag kam der Victoria's Secret-Engel aus dem Strahlen kaum noch heraus: Gemeinsam mit ihrem Tom verbrachte die Germany's next Topmodel-Jurorin ihren Geburtstag in Los Angeles – und hätte darüber wohl nicht glücklicher sein können!

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz in New York

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz in New York

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz in New York

Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum in New York

