Diese Geburtstagsparty wird Model Heidi Klum (45) wohl nicht so schnell vergessen. Die Germany's next Topmodel-Chefin feierte zum ersten Mal mit ihrem Schatz Tom Kaulitz (28) in Los Angeles ihren 45. Geburtstag und Heidi kam aus dem Strahlen gar nicht mehr raus. Tom war aber nicht der Einzige, der der Laufstegschönheit an ihrem Ehrentag ein Lächeln ins Gesicht zauberte! Viele alte Bekannte gratulierten Heidi!

"Du machst mich sooooo glücklich", schrieb Heidi bei Instagram. Dazu postete sie einen süßen Schnappschuss mit ihrem Liebsten Tom. Beide kuscheln sich auf dem Bild zusammen und lachen um die Wette! Glücklicher könnte Heidi wohl kaum sein. Vielleicht bringt die beiden auch das Präsent in Heidis Hand zum Schmunzeln?! Für die Model-Mama gab es einen riesigen Igel mit Käsespießen!

Heidi teilte noch ein weiteres Pic mit ihren Fans: ein Gruppenbild zur späten Stunde mit ihren GNTM-Kollegen Thomas Hayo, Michael Michalsky (51) und den Kaulitz-Zwillingen. Sie kommentierte die Party-Erinnerung kurz und knapp mit den Worten: "Ich liebe euch." Welches Geschenk ihr aber Freund Tom gemacht hat, behielt das Model leider für sich. Was sagt ihr zu den Fotos? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

Instagram / heidiklum Thomas Hayo, Tom Kaulitz, Heidi Klum, Michael Michalsky und Bill Kaulitz

Florian Ebener/Getty Images Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsyk im GNTM-Finale 2018

Gigi Iorio / Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR Gala in Cannes

