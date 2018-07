Und wieder versprühen sie ihre Liebe in New York! Vor rund einem Monat machten Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (28) Schluss mit dem Versteckspiel. Seit ihrem ersten öffentlichen Paarauftritt bescherten die Verliebten ihren Fans etliche herrlich romantische Einblicke in ihre Beziehung. Erst kürzlich erwischten Paparazzi das Couple knutschend im Big Apple. Jetzt gönnten sich die beiden erneut ein Romanzen-Highlight in der Metropole: Sie kuschelten eine Nacht auf dem Empire State Building durch!

Heidi möchte ihre Gefühle für den Tokio Hotel-Star der ganzen Welt zeigen! Das erkennt man sofort bei einem Blick auf ihr Instagram-Profil. Zwischen Karrierehöhepunkten, Familienausflügen und ihrem Jetset-Leben finden sich immer wieder Happy-Pics mit ihrem Tom. So auch jetzt: Die Model-Ikone teilte gleich zwei süße Schnappschüsse von ihrem Liebesauflug in luftiger Höhe. Dicht aneinander gekuschelt sitzt das Paar auf der berühmten Aussichtsplattform, die New Yorker Skyline im Hintergrund. Dazu schreibt die 45-Jährige: "Nur du und ich während des Sonnenaufgangs heute Morgen." Der Hashtag #Selbstauslöser macht klar: Die zwei waren komplett ungestört.

Das zweite Bild lässt die Stadt bereits in hellerem Licht erstrahlen. Tom schließt die Arme um Heidi, sie vergräbt ihren Kopf in seiner Schulter. Ganz intime Einblicke, die Heidis Fans mehr als glücklich machen. "Das ist so schön, euch so zu sehen", schreibt ein Follower.

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz bei einem Spaziergang in New York

Instagram / heidiklum Musiker Tom Kaulitz und Model Heidi Klum

Instagram / thomashayo Heidi Klum und Tom Kaulitz

