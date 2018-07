Vanessa Hudgens (29) und Ashley Tisdale (33) kennen sich schon seit fast 15 Jahren! Die Ladies standen Mitte der Nullerjahre für die Megaerfolgsfilme der High School Musical-Reihe gemeinsam vor der Kamera. Obwohl sich ihre Charaktere in der Story nicht ausstehen konnten, sind sie im echten Leben seitdem gute Freundinnen. Die Kalifornierin war sogar eine der Brautjungfern auf Ashleys Hochzeit vor drei Jahren! Auch heute verstehen sie sich noch super: Die 29-Jährige widmete ihrer BFF jetzt eine süße Botschaft zu ihrem B-Day!

Am vergangenen Montag gratulierte Vanessa Ashley zu ihrem 33. Geburtstag via Instagram: "Happy Birthday an meine BFF! [...] Ich fühle mich geehrt und könnte nicht stolzer sein, dass ich sie meine beste Freundin nennen darf." Zu der liebevollen Widmung veröffentlichte die Sängerin eine rührende Throwback-Fotoreihe mit Bildern der zwei Mädels aus den vergangenen Jahren. Mit den Worten "ich werde dich immer lieben, Girl. Auf ein weiteres Jahr zusammen. Möge es unser bestes sein" beendete Vanessa die Grüße an ihre Busenfreundin.

Vielleicht können sich die Fans der "High School Musical"-Stars nächstes Jahr über ein Comeback der beiden freuen – es wird nämlich eine neue Serie auf Grundlage der beliebten Filme erscheinen! Ob jemand vom ehemaligen Haupt-Cast dabei sein wird, ist noch nicht bekannt.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Ashley Tisdale und Vanessa Hudgens bei einem Event in Los Angeles, 2015

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens und Ashley Tisdale

Mike Windle/Getty Images Vanessa Hudgens und Ashley Tisdale bei den Golden Globe Awards, 2014

