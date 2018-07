Ariana Grande (25) hatte ihren Ausflug in die Welt der Blondinen bereits – jetzt zieht ihr Verlobter nach! Erst seit einem Monat ist die erfolgreiche Sängerin offiziell mit Comedian Pete Davidson (24) zusammen, doch die beiden planen schon jetzt, gemeinsam vor den Traualtar zu treten. Geht der "Saturday Night Live"-Star etwa als Blondschopf den Bund der Ehe ein? Pete präsentiert sich nun mit neuer Frise!

Schon vor einigen Tagen musste Petes dunkelbrauner Wuschelkopf einem kurzen Raspelschnitt weichen – jetzt erstrahlt sein Kopf auch noch in Platinblond! Auf Instagram teilte er zwei Schnappschüsse von seinem neuen Look. Ob Ariana ihn zum Umstyling überredet hat? Wohl eher nicht: Wie Coco Perez berichtet, bereite sich Pete gerade auf eine Rolle in dem Drama "Big Time Adolescence" vor. Darin soll er einen College-Abbrecher spielen.

Allerdings wäre das blonde Haupthaar nicht der erste optische Liebesbeweis für seine Ariana gewesen. Für seine Liebste ließ er sich nicht nur ein Liebes-Tattoo stechen, sondern auch das Abbild seiner Ex-Freundin Cazzie David vom Arm entfernen. Und auch Ariana ließ ihre Gefühle für Pete bereits unter ihrer Haut verewigen.

Instagram / arianagrande Screenshot aus Ariana Grandes Instagram-Story

petedavidson/Instagram Pete Davidson mit blonden Haaren

SplashNews.com Ariana Grande und Pete Davidson in New York

