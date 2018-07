Daniele Negroni (22) und Influencerin Tina Neumann waren gerade einmal sieben Wochen ein Paar, als das große Liebesglück schon wieder zerbrach. Die Öffentlichkeit hat Wind von der Trennung bekommen, weil die YouTuberin in ihrer Insta-Story gegen Frauenschläger wettert. Dass der Sänger der Grund für ihre Wut ist, bestreitet er vehement. Jetzt äußert sich die 16-Jährige in einem YouTube-Video selbst zu den Trennungsspekulationen: "Ich möchte eigentlich gar nichts gegen ihn sagen, weil er hat mir auch sehr viel Gutes getan. Ich kann euch nur sagen, dass er in den letzten Wochen wie ein anderer Mensch zu mir war, wie am Anfang." Sie kenne die Wahrheit und sie werde auch bald ans Licht kommen. Das war also vermutlich nicht das endgültige Statement in dieser öffentlichen Trennungsschlammschlacht!

