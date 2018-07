Was Micaela Schäfer (34) und Co. wohl zu dieser Behausung sagen? In wenigen Tagen zieht das Model mit Freund Felix Steiner und sieben anderen Promipaaren in Das Sommerhaus der Stars. Bekanntermaßen erwartet die Kandidaten dort kein Luxus, doch in diesem Jahr setzt der Sender sogar noch einen drauf! "Der Putz des Hauses blättert noch stärker als in der letzten Staffel. Und auch der Pool ist kleiner. Immerhin gibt es auch ein zusätzliches Außenklo, doch hier darf das Papier – wie ortsüblich – nicht in der Toilette entsorgt werden", verrät RTL. Riesiges Konflikt-Potenzial für Mica, Patricia Blanco (47) und ihre Mitbewohner – dazu gibt es auch wieder einmal keine Rückzugsmöglichkeiten! Wie schnell da wohl der erste Zoff zwischen den Promis entbrennt?

