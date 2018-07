Tina Turner (78) muss einen schweren Verlust verarbeiten: Ihr ältester Sohn Craig Raymond (✝59) hat sich das Leben genommen. Der Immobilienmakler soll sich selbst eine Schusswunde zugefügt haben, an der er am Dienstag in seinem Haus in San Fernando Valley gestorben ist. Zu den Gründen für seinen Entschluss und über seinen Gemütszustand kurz vor seinem Tod ist bislang noch nichts bekannt – eine Kollegin des Verstorbenen gibt jetzt eine generelle Einschätzung zu Craigs Charakter ab.

Tinas Junge sei stets ein gutherziger und offener Mann gewesen, der seine Kollegen immer unterstützt und ihren Komplimente gemacht habe, erzählt Craigs Mitarbeiterin Deborah Beardsley im Interview mit Radar Online. Über seine berühmte Mutter und seine Vergangenheit habe er im Büro aber nie ein Wort verloren: "Er hat normalerweise alles für sich behalten, er war ein sehr privater Mann. Nur weil du in einer glamourösen Showbusiness-Familie aufgewachsen bist, bedeutet das nicht, dass du als Kind ein sehr glückliches Leben geführt hast."

Craig wurde in der Zeit groß, in der seine Mama Tina langsam ihre Weltkarriere startete. Die Rockröhre hatte ihren Spross bereits mit 18 Jahren mit dem Saxophonisten Raymond Hill bekommen. Wenig später heiratete die "Simply The Best"-Interpretin ihren späteren Ex-Mann Ike Turner (✝76). In seiner Band Kings of Rythm sammelte Tina ihre ersten Bühnenerfahrungen als Backgroundsängerin, bevor sie als Solokünstlerin erfolgreich wurde.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Stewart Cook / Getty Images Tina Turner in den 70ern mit ihren Kids Ike Junior, Michael, Ronnie und Craig

Miguel Villagran / Getty Images Tina Turner

Bertrand Guay/ Getty Images Tina Turner auf ihrer Tour von 1987



