Pietro Lombardis (26) Sommerhit "Phänomenal" ist einfach in jeder Version ein Genuss. Der Hit des früheren DSDS-Siegers hält sich seit Wochen stabil immer ganz weit oben in den Charts und ist so beliebt, dass der Musiker sogar eine WM-Variante des Songs aufnahm. Jetzt stellte der Sänger aber eine weitere zuckersüße Adaption auf seine Instagram-Seite: Zusammen mit Söhnchen Alessio (3) setzte sich Pie ans Klavier und zauberte drauf los.

