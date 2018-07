Eigentlich wollte sie nur ein cooles Foto schießen! Sängerin Sarah Lombardi (25) versuchte sich dabei im Handstand und verletzte sich am Auge. Eine Ader ist geplatzt – in ihrer Instagram-Story zeigt sie einen fiesen, roten Fleck in ihrem Augapfel. Aber keine Angst! Das sieht zwar schmerzhaft aus, ist es aber in den seltensten Fällen. Außerdem verschwindet die Rötung nach wenigen Tagen von selbst.

