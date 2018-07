Schauspielerin Chrissy Metz (37) präsentiert ihren Beachbody! Die This Is Us-Darstellerin planscht vergnügt im Pool und zeigt, dass alle Körper schön sind – ganz egal, ob Plus Size oder Size Zero. Das inspiriert auch ihre Fans, wie diese Instagram-Nachricht von einem ihrer Follower beweist: "Ich habe solche Probleme, Klamotten zu finden, die bequem sind, aber auch meine Fettrollen und die Cellulitis verstecken. Du bist so schön. Du inspirierst und beruhigst mich, nur dadurch, dass ich deine Schönheit sehen kann."

