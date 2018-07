Die Vorfreude steigt! Nächste Woche beginnt die dritte Staffel von Das Sommerhaus der Stars – acht Promi-Paare leben zwei Wochen in einem Haus in Portugal zusammen und kämpfen um den Sieg. Ein Pärchen, das mit von der Partie ist, sind Micaela Schäfer (34) und ihr Langzeitfreund Felix Steiner. Das Erotik-Model kann bereits kaum erwarten, in die Reality-WG einzuziehen – Promiflash hat sie verraten, worauf sie sich am meisten freut!

Wer jetzt denkt, es wäre der Sieg, der Mica besonders reizt, irrt – die Nacktschnecke freut sich vor allem auf die anderen Promis! "Man ist natürlich gespannt, wen man da trifft. Auf welche anderen Paare. Ob das voll die Assis sind oder voll die Coolen. Da ist man natürlich sehr, sehr aufgeregt, weil man so eng zusammenleben wird – es ist ja schon WG-mäßig", erzählte sie im Interview beim Sexy Soccer 2018. Aber man habe ja zum Glück einen Verbündeten im Haus – seinen Partner.

Ein TV-Couple kennt die 34-Jährige bereits: Jens (48) und Daniela Büchner (40). Die Goodbye Deutschland-Stars leben auf Mallorca, ein Ort, wo Micaela auch regelmäßig verkehrt – das ist aber nicht der einzige Berührungspunkt. "Auch vom Dschungelcamp kenne ich sie flüchtig, da war ich damals ja auch in Australien, als Begleitung von Sarah Joelle (28)", erklärte sie gegenüber Promiflash. Trotzdem mache es einen Unterschied, ob man einen Menschen nur flüchtig kenne oder 24 Stunden am Tag mit ihnen verbringe.

Facebook / Melanie Müller Jens Büchner, Melli Müller, Daniela Karabas und Micaela Schäfer

MG RTL D / Stefan Menne Jens und Daniela Bücher, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars"

Florian Ebener / Getty Images Micaela Schäfer beim Charity Red Carpet Dinner

