Michelle Hunziker (41) ist im Ferienmodus! Die Moderatorin hat sich sowohl ihre Töchter Sole (4) und Celeste (3) als auch Mutter Ineke geschnappt und ist mit ihnen ans Meer gefahren. Zusammen genießt das Quartett ganz offensichtlich die salzige Brise, planscht im kühlen Nass und lässt auf einer Liege einfach mal die Seele baumeln. Besonders eines scheint Michelle an diesem Strandtag Freude zu bereiten: Ihr knallroter Gummireifen, den sie stolz grinsend gen Wasser trägt!

Kaum jemand läuft wohl so wunderschön mit einer farbenfrohen Schwimmhilfe im Schlepptau wie Michelle – ihr breites Lächeln steht der Sonne Mailands jedenfalls in nichts nach. "Die Sommersaison hat nun auch für mich begonnen. Wie schön, die Seeluft einzuatmen. Schönen Sommer euch allen", bejubelt die gebürtige Schweizerin die warme Jahreszeit auf Instagram und verteilt fleißig Küsschen an Töchterchen Sole.

Doch auch sonst zieht die 41-Jährige im Sand die Blicke auf sich: Zuletzt kursierten erneut Schwanger-Gerüchte rund um Michelle – doch die dürften beim Anblick dieses trainierten Körpers ein für alle Mal vom Tisch sein. Von verdächtigen Wölbungen fehlt definitiv jede Spur.

Splash News Michelle Hunziker mit ihren Töchtern und ihrer Mutter am Strand

Splash News Michelle Hunziker und ihre Tochter Sole

Splash News Michelle Hunziker, Mailand 2018

