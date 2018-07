In der RTL-Kuppelshow Der Bachelor fing alles an: Sebastian Pannek (31) und Clea-Lacy Juhn (27) verliebten sich ineinander, galten bis zuletzt als das absolute Traumpaar der deutschen TV-Landschaft. Doch dann der Schock: Erst vor Kurzem gaben die beiden ihre Trennung bekannt! Im Promiflash-Interview sprach der Geschäftsmann jetzt über den Druck der Öffentlichkeit, der nach einem Fernsehformat wie "Der Bachelor" auf einer Beziehung lastet: "Man darf sich einfach keinen Druck machen lassen. Ich glaube auch, so nach ein, zwei Monaten lernt man auch, damit umzugehen."

