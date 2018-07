Bachelor-Doppelgänger bei Die Bachelorette! Am 18. Juli geht die Kuppelshow in eine neue Runde. Wer dann die heiß begehrten Rosen verteilen darf, ist noch nicht sicher. Laut Gerüchteküche dürfte allerdings Ex-Bachelor-Kandidatin Nadine Klein beste Chancen auf diesen Job haben. Die Männer, die das Herz der Bachelorette erobern wollen, sind allerdings schon bekannt – und bei einem herrscht absolute Verwechslungsgefahr! Kandidat Jan Elsigk sieht aus wie Ur-Bachelor Paul Janke (36)!

Von den gegelten Haaren bis hin zum strahlenden Zahnpastalächeln: Jan und Paul könnten glatt als Brüder durchgehen. Ein Vergleich, der dem gelernten Automobilkaufmann Jan offenbar nicht fremd ist: "Es ist im privaten Bereich auch voll oft so, dass man drauf angesprochen wird oder, wenn man feiern ist, auch von den Damen drauf angesprochen wird", verriet er im RTL-Interview.

Aber ist das ein gutes Omen für den 24-Jährigen? Immerhin ist Paul in Sachen Liebe bisher nicht gerade sonderlich erfolgreich. In seiner eigenen "Bachelor"-Staffel fand der Hamburger die Richtige jedenfalls nicht und auch bei Bachelor in Paradise ging der Dauer-Single leer aus!

Instagram / jankepaul Paul Janke, Ex-TV-Junggeselle

Instagram / jan_elsigk Jan Elsigk, Bachelorette-Kandidat

Instagram / jankepaul Paul Janke

