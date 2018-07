Wird Jenelle Evans (26) etwa wieder Mutter? Der Teen Mom-Star ist bereits das Oberhaupt einer regelrechten Großfamilie. Mit süßen 17 Jahren bekam sie Söhnchen Jace (8), als zweiter folgte Sohnemann Kaiser (4) und erst im vergangenen Jahr brachte sie ihre erste Tochter Ensley zur Welt. Mit den beiden Kindern von Ehemann David Eason hat Jenelle also schon eine ganz schöne Rasselbande zu Hause! Jetzt könnte es aber sein, dass ihre Familie sogar noch größer wird: Jenelle soll angeblich wieder schwanger sein!

Das behauptete jetzt zumindest David in einem Facebook-Post. In einem Social-Media-Video der 26-Jährigen wollten einige Fans einen kleinen Babybauch erkannt haben. Das brachte die Gerüchteküche natürlich ordentlich zum Brodeln. Auf die Frage, ob Jenelle tatsächlich wieder schwanger sei, antwortete David: "Ja, in der 13. Woche." Außerdem verriet er: "Es wird ein Mädchen."

Ob das wirklich ernst gemeint war? Immerhin ist David dafür bekannt, sich gerne mal einen Scherz mit seinen Fans zu erlauben. Außerdem passt eine so schlichte Schwangerschafts-Ankündigung doch eigentlich gar nicht zu dem Reality-Pärchen.

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans mit ihren drei Kindern Ensley, Jace und Kaiser

Jamie McCarthy / Getty David Eason und Jenelle Evans

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans mit ihrer Tochter Ensley

