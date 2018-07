David Friedrichs (28) neue Freundin soll bald in seinen Freundeskreis eingeführt werden! Der Eskimo Callboy-Drummer hat nach dem Liebes-Aus mit Ex-Bachelorette Jessica Paszka (28) endlich wieder sein Herz verschenkt. Seine Auserwählte hält der Musiker bislang noch aus der Öffentlichkeit heraus – doch seine Kumpels sollen die Dame in Kürze kennenlernen. Das verrät Davids Rosenkumpel Niklas Schröder (29) im Promiflash-Interview: "Ich habe sie auf Bildern gesehen, aber live noch nicht. Aber das holen wir nach, wir werden uns bald sehen."

