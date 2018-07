Vor wenigen Tagen gab die The Big Bang Theory-Darstellerin Kaley Cuoco (32) ihrem Karl Cook das Jawort. Seit über zwei Jahren ist die Schauspielerin mittlerweile mit dem Milliardärssohn zusammen und meisterte schon so einige Beziehungshürden im Alltag. Besonders der Pferdeliebhaber präsentierte seine Neugattin des Öfteren schon von ihrer nicht so schokoladigen Seite. In seinem neusten Instagram-Clip erwischte er seine Kaley im Tiefschlaf, wie sie munter vor sich hin sägte. "Sie schnarcht wie ein notleidendes Walross. Ich liebe dich so sehr, Schatz, aber wow”, betitelte er seinen Beitrag.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de