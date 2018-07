Die sechste Staffel Promi Big Brother hat die blumigste Besetzung, die es jemals gab! Schon lange wird gemunkelt, dass der ehemalige Der Bachelor-Rosenkavalier Oliver Sanne (31) in den bekanntesten TV-Container der Welt zieht. Und jetzt soll sich ein weiterer Junggeselle angemeldet haben: Auch der amtierende Bachelor Daniel Völz (33) will sich ein Bett gesichert haben. Hoffentlich stechen sich die beiden nicht an den Dornen dieser Herausforderung!

Ganze zwei Wochen lang stehen die Hotties dann 24 Stunden am Stück unter Beobachtung. Nur auf der Toilette wird nicht gefilmt. Ob das was für Daniel ist? Aber laut Bild soll er als einer von zwei bestätigten Kandidaten feststehen. Der andere ist DSDS-Sieger Alphonso Williams (55). Den Vertrag soll er schon unterschrieben haben.

Die Gerüchte um eine Teilnahme von Oliver Sanne, der zuletzt bei Bachelor in Paradise für lustige Sprüche gesorgt hatte, reißen ebenfalls nicht ab. Bei den anderen Kandidaten soll es sich um Martin Rose und Silvia Wollny (53) handeln. Der Wolfgang Petry (66)-Imitator aus Schwiegertochter gesucht und die Kultmami haben das aber noch nicht bestätigt. Was denkt ihr? Werden zwei Junggesellen in den Container ziehen?

MG RTL D / Arya Shirazi Oliver Sanne, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

Getty Images / Andreas Rentz Alphonso WIlliams bei DSDS

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz, Ex-Bachelor

