Nie wieder Fleisch für Britney Spears (36)? Während die Sängerin noch vor einigen Jahren heftig mit ihrem Körper zu kämpfen hatte, ist sie nun top-fit: Die US-Musikerin präsentiert ihre gestählte Figur immer wieder im Netz, gerne auch mit Boyfriend Sam Asghari. Für ihre anstehende Mega-Tour hat sie einen speziellen Ernährungsplan – und der hat extreme Konsequenzen: Ein einziges Steak knockt die Pop-Prinzessin für ganze drei Tage aus!

Wenn die 36-Jährige durch die Lande tourt, setzt sie auf sogenanntes Clean Eating und nimmt unverarbeitete, naturbelassene Lebensmittel zu sich, Junkfood und Co. sind verboten. Und wenn sie dann doch mal sündige, bestrafe ihr Körper sie sofort dafür, verriet die Sängerin Entertainment Tonight. "Manchmal habe ich einfach Bock auf Hamburger, aber wenn ich im Arbeitsmodus bin, will ich mich sehr rein ernähren. Ich will reines Huhn und Gemüse, das war's. Mein Magen ist dann so sensibel, wenn ich ein Steak esse, bin ich drei Tage lang krank", erzählte die "Toxic"-Interpretin. Kleine Burger könne sie zwar essen, doch auch dabe müsse sie sich zügeln.

An die strengen kulinarischen Vorgaben wird sich Britney bald strikt halten müssen, denn ab Mitte Juli ist sie mit ihrer "Piece of Me"-Tour durch Nordamerika und Europa unterwegs. Dabei wird sie 30 Shows in 51 Tagen absolvieren. Weil Brits Performance so aufwendig und ihr Reiseprogramm so vollgestopft ist, bleibt ihr jedoch keine Zeit für Work-outs. Die wenigen freien Minuten verbringt die zweifache Mutter dann lieber mit ihren Söhnen Sean Preston (12) und Jayden James (11), die sie auf der Konzertreise begleiten werden. "Sie werden mitkommen, sie haben Spaß daran. Meine Kinder haben neue Remixes in meine Show gebracht und so... Wenn einer der neuen Songs im Radio läuft, sagt mein Sohn: 'Mom, das ist so cool!'", schwärmte der US-Star von der Musikbegeisterung der beiden Jungs.

Instagram/britneyspears Britney Spears und Sam Asghari

Kevin Winter / Getty Images Britney Spears bei einer Show in Las Vegas

Sheri Determan/WENN.com Britney Spears bei den Hollywood Beauty Awards 2018

