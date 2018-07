Geht's eigentlich noch süßer? Seit dem 19. Juni gibt es Schauspielerin Eva Longoria (43) und ihren Ehemann José Antonio Bastón (50) nur noch mit schnuckeligem Anhang: Das Paar hat seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs in die Arme geschlossen – einen Sohn. Einige winzige Blicke konnten Fans schon auf den kleinen Santiago erhaschen. Die jüngste Aufnahme des Sprösslings dürfte Evas Community jetzt aber um den Verstand bringen!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die Ex-Desperate Housewives-Darstellerin ein neues Pic ihres ganzen Stolzes. Das Besondere an diesem Santiago-Schnappschuss: Es ist das erste Mama-Sohn-Bild. Fest an die Brünette gekuschelt, genießt der Promispross ein kleines Nickerchen – und die Neu-Mama strahlt währenddessen wie eh und je. "Morgendliche Kuscheleinheiten mit diesem Engel sind die besten", freut sich Eva.

So wie es aussieht, scheint ihr brandneues Familienabenteuer wunderbar zu laufen. Selbst ganz ohne Make-up entzückt Eva mit ihrer Ausstrahlung. Auch ihr herzliches Lächeln beweist: Die frischgebackene Mutti lebt ganz offensichtlich ihren Traum. Würdet ihr euch über mehr Updates aus dem Hause Bastón freuen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

WENN José Bastón und Eva Longoria während ihrer Babyshower

Anzeige

Instagram / evalongoria Eva Longorias Sohn Santiago Enrique Bastón

Anzeige

Instagram / evalongoria Eva Longorias Sohn Santiago

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de