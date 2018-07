Guckt sich Philipp Stehler (30) etwa doch noch gerne nach Flirts um? Seit dem großen Finale von Bachelor in Paradise sind der Berliner und Kuppelshow-Alumni Pamela Gil Marta ein Paar – und genauso lange halten sich die Gerüchte, der Blondschopf habe eine heiße Turtelei mit Ex-Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Gerda Lewis. Doch schaut der 30-Jährige wirklich gerne anderen Frauen nach? "Also er ist auch immer flirty unterwegs auf jeden Fall!", plauderte jetzt Lina Kolodochka, die ehemalige Paradies-Mitbewohnerin der Turteltauben, gegenüber Promiflash aus.

Instagram / philipp_stehler Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de