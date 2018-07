Anna Maria Damm (22) kann ihr Glück immer noch nicht fassen! Im Dezember 2017 verkündeten das Model und ihr Schatz Julian Gutjahr (21) ihren Fans stolz: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Und lange mussten sich die Anhänger der Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin dann auch nicht mehr gedulden, denn schon im Juni dieses Jahres kam ihre kleine Tochter zur Welt. Seitdem hält Anna Maria ihre Follower mit süßen Pics von Klein-Eliana auf dem Laufenden – so auch an diesem besonderen Tag!

"Genau vor einem Monat hat mir Gott diesen wunderbaren Engel geschenkt. Ich liebe dich", schrieb Anna Maria auf Instagram, gefolgt von drei Emoticons – einem Sternenregen, einem Engel und zwei fliegenden Herzen. Dem Beitrag fügte sie noch zwei megaputzige Schnappschüsse des süßen Knirpses hinzu. Auf einem Bild streckt die kleine Maus total frech die Zunge raus. "Sie ist so Zucker", fasste ein User das eindeutige Meinungsbild in der Kommentarspalte zusammen.

Überhaupt scheint der niedliche Fratz seine helle Freude daran zu haben, wenn er hungrig ist, die Zunge herauszustrecken. Das blieb auch Neu-Mama Anna Maria nicht verborgen. Erst kürzlich lud sie ein gemeinsames Instagram-Foto hoch, auf dem sie die gleiche Pose einnimmt und ebenfalls die Zunge herausstreckt.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damms Baby Eliana

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damms Baby Eliana

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Eliana

