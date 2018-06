Anna Maria Damm (22) feiert Doppel-Premiere ihrer Tochter! Die Influencerin bringt vor einer Woche ihr kleines Mädchen Eliana zur Welt. Für die YouTuberin hat seitdem ein anderes Leben begonnen – als Neumami. Die Freundin von Julian Gutjahr (21) ist bei den ersten Ereignissen ihres Sprösslings immer mit dabei und filmt es für ihre Follower: vom ersten Stillen bis zum ersten Wickeln. Jetzt nimmt die Netzbeauty ihren Spross nicht nur erstmalig mit auf einen Spaziergang – sie zeigt ihren süßen Liebling auch endlich von vorne!

"Heute haben wir mal superschönes Wetter und haben direkt mal die Gelegenheit genutzt und sind mit Eliana zum ersten Mal raus", schrieb die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin auf Instagram. Zu dem Posting stellte Anna Maria auch ein ultraputziges Pic von sich und ihrem Knirps online – und man sieht auch endlich Elianas kleines Gesicht. Auf dem Foto streckt das Neugeborene etwas hungrig die Zunge raus, ihre Mami nimmt genau die gleiche Pose ein.

Bislang hielt Anna Maria die Bilder von Eliana noch etwas bedeckter. Lediglich die kleinen Händchen oder der Hinterkopf waren auf ihren Pics zu sehen. Was haltet ihr davon, dass die 22-Jährige ihren Knirps jetzt in ganzer Pracht auf Social Media zeigt? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / annamariadamm Erstes Familienfoto von Julian Gutjahr, Anna Maria Damm und der kleinen Eliana

Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Eliana

Anzeige

Instagram / annamariadamm Die Hände von Julian Gutjahr, Anna Maria Damm und ihrem Töchterchen Eliana

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de