Sie ist und bleibt ihre kleine Prinzessin! Anfang des Jahres sind Kim Kardashian (37) und Kanye West (41) zum dritten Mal Eltern geworden. Töchterchen Chicago kam mit der Hilfe einer Leihmutter zur Welt und ist seitdem der zuckersüße Hingucker der berühmten Familie. Doch obwohl sie mit drei Kids inzwischen jede Menge zu tun hat, erinnert sich Mama Kim immer noch an den Anfang ihres Mutterseins – und erklärte jetzt: Ihre Älteste North (5) bleibt für immer ihr Baby-Girl!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Unternehmerin jetzt einen coolen Paparazzi-Schnappschuss des Mutter-Tochter-Duos. Mit einem fast schon arroganten Blick schaut Nori in die Kamera des Fotografen, während sie an der Hand ihrer Mama durch New York stapft. Zu dem Foto titelte die 37-Jährige rührselig: "Mein Baby!" – denn obwohl der Lockenkopf inzwischen fünf Jahre alt ist, wird sie wohl ewig Kims Kleine sein.

Ob Kim neben der süßen Botschaft mit der Aufnahme einen Seitenhieb gegen ihre Hater austeilen will? Schließlich hatte die Kurven-Queen eben für jene Zeit im Big Apple ordentlich Kritik kassiert, weil sie North die wuschelige Mähne hatte glätten lassen – ein absolutes No Go für viele ihrer Follower.

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North

Splash News North West und ihre Mutter Kim Kardashian in New York

Splash News North West und ihre Mutter Kim Kardashian in New York

