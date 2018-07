Die Berlin Fashion Week beherrschte in der ersten Juliwoche die deutsche Hauptstadt. Während Guido Maria Kretschmer (53) die Modewoche eröffnet hatte, wurde sie von Star-Designer Michael Michalsky (51) beendet. Zahlreiche Promis besuchten die finale Show des Modeschöpfers. Zu seinen Gästen zählten neben Sarah Harrison (27), Grace Capristo (28) oder Sophia Thomalla (28) auch sein – inzwischen – ehemaliger Germany's next Topmodel-Jurorkollege Thomas Hayo (49). Doch wo war Heidi Klum (45) am Michaels großem Abend?

Unter dem Titel "Michalsky StyleNite" veranstaltet der gebürtige Göttinger seit 2010 zweimal jährlich ein Event, das während der Berliner Fashion Week stattfindet – so auch vergangenen Freitag. Sein "Brother From Another Mother" Thomas ist extra für die Show aus New York eingeflogen. Von Heidi fehlte hingegen jede Spur. Der 49-jährige Creative Director weiß aber auch warum: "Heidi hat immer sehr viele Verpflichtungen. Sie macht ja auch in Amerika immer noch mehrere Shows, wie America's Got Talent oder Project Runway. Für sie ist es noch einmal eine andere Nummer für einen Abend hier herzufliegen," erklärte er im Interview mit Promiflash. Allerdings betont der Saarländer, dass die Liebste von Tom Kaulitz (28) sehr, sehr gerne gekommen wäre.

Für Thomas ist die Kollektion-Präsentation von Michi ein absolutes Highlight während der Fashion Week. Neben dem modischen Aspekt ist es aber vor allem die Freundschaft zu dem Designer, die für sein Kommen verantwortlich ist: "Ich habe jetzt drei Jahre (bei "Germany's next Topmodel", Anm. d.Red.) mit Michael sehr eng zusammengearbeitet. Er ist ein sehr guter Freund von mir geworden und er hat mich gefragt, ob ich auf die Show komme und klar, dann unterstütze ich ihn. Ich bin super-happy hier zu sein", betonte der TV-Star gegenüber Promilfash.

AEDT/WENN.com Thomas Hayo, Sophia Thomalla und Simone Thomalla (v.l.) bei der Michalsky StyleNite in Berlin

Anzeige

Mathis Wienand/Getty Images Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky (v.l.) beim GNTM-Finale 2017 in Oberhausen

Anzeige

AEDT/WENN.com Thomas Hayo und Michael Michalsky 2018 bei der Michalsky StyleNite in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de