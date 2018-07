Großes Liebesglück? Wohl eher eine herbe Enttäuschung! Bei Justin Bieber (24) werden wohl bald die Hochzeitsglocken läuten: Er soll sich mit On-Off-Freundin Hailey Baldwin (21) verlobt haben. Wirklich freuen können sich die meisten Fans des Popstars aber offenbar nicht. Zumindest die Promiflash-Leser hätten sich nämlich eine andere an seiner Seite gewünscht: Für sie wäre Ex Selena Gomez (25) die Richtige für Justin gewesen!

In einer Umfrage freuen sich nur 1.316 von 5.335 der User (Stand: 08. Juli 2018) für das baldige Ehepaar. Wohingegen ganze 4.019 Fans, also eindeutige 75,3 Prozent, gehofft hatten, dass der 24-Jährige sich am Ende doch noch für seine zweite On-Off-Liebe Selena entscheidet. "Das hält nicht lange, er liebt eigentlich eine andere Frau", urteilte zum Beispiel ein Leser in den Kommentaren.

Andere Fans sind allerdings bloß froh, dass das Liebes-Wirrwarr des gebürtigen Kanadiers bald ein Ende hat: "Er hat sich endlich für eine entschieden", lautete eine weitere Bemerkung. Kein Wunder, immerhin war die Beziehung von Hailey und Justin ein ständiges Hin und Her. Bis vor wenigen Wochen datete er sogar noch Jugendfreundin Selena.

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in New York, Juni 2018

Anzeige

Getty Images / AFP Selena Gomez und Justin Biber bei den "American Music Awards" 2011

Anzeige

247PAPS.TV / SplashNews.com Hailey Baldwin und Justin Bieber in den Hamptons, Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de