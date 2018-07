Seit einigen Wochen macht ein neues Traumpaar Hollywood unsicher! Schon bevor Nick Jonas (25) und Priyanka Chopra (35) ihre Beziehung öffentlich machten, hielten sich hartnäckig Gerüchte, dass zwischen den beiden mehr läuft als nur Freundschaft. Somit kam das Liebesouting Mitte Juni auf Instagram also gar nicht mal so überraschend. Zwischen dem Sänger und der Schauspielerin scheint es auch schon richtig ernst zu werden. Sie besuchten nicht nur als Paar eine Hochzeit, sie lernte kürzlich sogar seine Familie kennen. Hochzeit ist ein gutes Stichwort – zahlreiche amerikanische Medien berichten nämlich jetzt: Die Turteltauben haben angeblich heimlich Ja gesagt!

Auslöser für die Hochzeitsspekulationen sind zwei ähnlich aussehende Ringe, die die zwei tragen. Schon Anfang Juni wurde Nick mit dem goldenen Schmuckstück am Flughafen von Los Angeles damit gesichtet – zwei Wochen später, als das Duo gemeinsam Priyankas Familie in Indien besuchte, trug sie fast denselben Klunker! Beide tragen den Ring an der rechten Hand, Nick allerdings nicht am Ring-, sondern am Mittelfinger. Und auch ein weiteres Detail wirft Fragen auf und spricht eigentlich gegen eine Hochzeit. Bislang wurden die beiden nie zusammen mit den Ringen abgelichtet, je nach Schnappschuss trägt entweder Nick oder seine 35-jährige Liebste den Ring. Ob sie sich womöglich nur einfach ein und dasselbe Goldstück teilen? Oder ist das ihre Strategie, um von einer Heirat abzulenken?

Obwohl man das Powercouple schon seit Monaten immer wieder zusammen gesehen hat, behielten sie bis vor Kurzem ihr Glück für sich. Seitdem die Liebe jetzt aber öffentlich ist, scheinen noch mehr Gerüchte im Umlauf zu sein. Neben der angeblichen Hochzeit soll Priyanka sogar schon über Nachwuchs nachdenken.

Splash News; AFP/Getty Images Ringe von Nick Jonas und Priyanka Chopra

Anzeige

SplashNews.com Priyanka Chopra und Nick Jonas in Mumbai

Anzeige

Nicholas Hunt / Getty Images Priyanka Chopra, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de