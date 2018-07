Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25) werden heiraten – und wie sich das für waschechte Webstars gehört, wurde diese frohe Botschaft natürlich via Social Media verkündet. Am vergangenen Dienstag ging der 25-Jährige vor seiner Liebsten auf die Knie und hielt romantisch um ihre Hand an. Während Bibi ihren Gefühlen im Netz freien Lauf ließ, fiel der Post ihres Zukünftigen hingegen etwas sparsamer aus.

Ein paar Tage genossen sie ihr Glück ganz für sich, bis sie dann jetzt auf ihren Instagram-Profilen die Verlobungs-Bombe platzen ließen. Bibi war die Erste, die sich mit einem Antrags-Schnappschuss bei ihren Followern zu Wort meldete. "Wir sind verlobt! Oh man, ich kann es immer noch gar nicht glauben, aber Julian hat mir einen Hochzeitsantrag gemacht", begann die Schwangere schwärmerisch ihren Post. Ihr Verlobter zog kurze Zeit später nach, doch sein erstes Statement fällt ein wenig minimalistischer aus. "03.07.", schrieb der YouTuber und versah diese Zahl mit einem Ring- und einem Herz-Emoji. Dazu teilte er noch ein Bild, auf dem die Turteltauben ihre Hände verliebt zu einem Herz formen.

Natürlich kamen aber auch die YouTube-Fans des Paares auf ihre Kosten: Ausführlich sprach das baldige Brautpaar im Video über den Antrag und die anstehenden Hochzeitsvorbereitungen. Standesamtlich wollen die werdenden Eltern übrigens schon ganz bald Ja sagen. Bibi ist im siebten Monat schwanger und würde gerne bis zur Geburt verheiratet sein.

YouTube / BibisBeautyPalace Julian Claßen und Bibi Heinicke in ihren vier Wänden

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßens Verlobungs-Post

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de