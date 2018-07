Endlich klare Worte von Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Sally (18)! Eigentlich galten sie und der Rapper Juicy Gay, alias Arthur, als Traumpärchen – bis Mitte Mai auf einmal alles aus war. Der Musiker soll die 18-Jährige nicht genug unterstützt haben. Zwar bestätigte das Nachwuchsmodel die Trennung, wie das Liebes-Aus allerdings abgelaufen ist, behielten die beiden bisher für sich. Im Promiflash-Interview klärt Sally jetzt allerdings auf: Das Beziehungsende war nicht einvernehmlich – und ihr Ex sogar gekränkt: "Natürlich hab ich meinen Teil dazu beigetragen, dass ich mich nicht mit ihm getroffen und lange darüber geredet habe, sondern erst mal versucht hab, Distanz zu halten und auch über WhatsApp geschrieben hab, dass ich gerade keinen Kontakt mehr haben möchte."

