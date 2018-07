Bescheidene Geburtstagsparty für Penelope Disick! Die Tochter von Reality-Sternchen Kourtney Kardashian (39) und Scott Disick (35) wird heute bereits sechs Jahre alt. Ihre luxuriöse Feier hatte die Kleine allerdings schon – ganz untraditionell – im vergangenen Monat. Gemeinsam mit ihrer Cousine North West (5) feierte sie vor. Für die beiden Mädels gab es eine große Einhornparty – natürlich im typischen Kardashian-Jenner-Stil, nämlich ziemlich dekadent! Ihr tatsächlicher B-Day bleibt deshalb jetzt verhältnismäßig bescheiden!

Ein bunt geschmückter Tisch, Partyhüte und ein leckerer Früchtekuchen – so präsentiert Kourtney die Geburtstagsfeier ihrer ältesten Tochter in ihrer neuesten Instagram-Story. Nur im allerengsten Kreis genießt die kleine Familie diesen besonderen Tag. Was für die meisten ein ganz normaler Kindergeburtstag wäre, ist für den Kardashian-Jenner-Clan eher ungewöhnlich. Immerhin ist die Reality-Familie für ihre extravaganten Partys bekannt.

In einem weiteren Instagram-Post macht Kourtney dann noch einmal klar, wie stolz sie auf ihr Geburtstagskind ist. Zu ein paar süßen Fotos der frischgebackenen Sechsjährigen schreibt sie: "Mein kleiner Geburtstagskäfer erfüllt mein Herz jeden Tag. Ich bewundere sie so sehr."

