Schwiegertochter gesucht-Kandidat Mario erlebte einen schlimmen Verlust! Der Versicherungskaufmann war in der Kuppelshow das letzte Mal vor acht Jahren auf der Suche nach der großen Liebe – da es für ihn bisher nicht geklappt hat, ist er jetzt wieder mit dabei und bekommt eine zweite Chance von "Amor" Vera Int-Veen (50). Doch sie kann dem 43-Jährigen bei der Frauenauswahl nun nicht mehr beratend zur Seite stehen: Marios Mama Anita ist mittlerweile verstorben!

Das berichtete der Howard Carpendale-Imitator nun in der RTL-Serie. Anita sei bereits vor fünf Jahren im Alter von 62 gestorben! Auch wenn Mario immer noch sein Papa Horst geblieben ist, fehle seine Mama ihm sehr. "Da wird dir das Herzstück herausgerissen. Das kannst du nicht ersetzen", erzählte er in der Dating-Sendung. Sie habe ihm stets zur Seite gestanden und ihn von allen am besten gekannt.

Diese große Lücke in seinem Leben soll nun eine neue Frau an seiner Seite füllen: Nett sollte sie sein und liebevoll – das wünscht sich Mettigel-Mario von seiner Zukünftigen. Ob der Single nun beim zweiten Versuch endlich die Eine findet, können seine Fans jetzt jeden Sonntag auf RTL mitverfolgen.

Schwiegertochter gesucht, RTL Marios Mutter Anita, Vater Horst, Kandidatin Karen, Junggeselle Mario und Susanne

MG RTL D "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Mario mit Vera Int-Veen und Papa Horst

Mario Solo / Facebook Mario, "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat 2018



