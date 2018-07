Die blonden langen Haare sind Blake Livelys (30) Markenzeichen! Die Hollywoodschauspielerin wurde mit ihrer Gossip Girl-Rolle Serena van der Woodsen berühmt. Dort verdrehte sie mit ihren stylishen Kleidern, superlangen Beinen und der blonden Mähne allen Männern den Kopf. Mittlerweile flirtet sie vermutlich nur noch mit ihrem Schatz Ryan Reynolds (41), aber der Look ist bis heute geblieben. Umso überraschender kam dieses Pic: Blake postete jetzt ein Foto von sich mit superkurzen schwarzen Haaren!

Auf dem Bild, das die Schauspielerin nun auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte, ist sie kaum wiederzuerkennen: Blake trägt einen schwarzen Bubihaarschnitt! Dabei hat sie ein verloddertes Outfit an und steht vor einer Graffitiwand – was hat dieser Schnappschuss zu bedeuten? Wie die Hashtags unter ihrem Beitrag verraten, änderte die hübsche Blondine ihren Look nur für ihren neuen Streifen "The Rythm Section", einen Spionagethriller.

Dauerhaft ist der Look aber offensichtlich nicht – wie aktuelle Bilder der Beauty mit ihrer altbekannten Frisur beweisen, trug Blake auf dem Foto wohl nur eine Perücke. Habt ihr sie mit den kurzen schwarzen Haaren erkannt? Stimmt ab!

Jackie Brown / Splash News Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Premiere von "A Quiet Place" in New York

Anzeige

Jamie McCarthy / Getty Images for Michael Kors Blake Lively in New York

Anzeige

Splash News Blake Lively in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de