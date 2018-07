Seit 14 Jahren sind Miyabi Kawai (44) und Manuel Cortez (39) ein Paar. Verheiratet sind die Modedesignerin und der Schauspieler aber nicht und Kinder haben sie auch keine. Sie leben lieber in wilder Ehe ohne Nachwuchs. Nicht bei allen stößt das auf Verständnis, deswegen werden die beiden auch immer wieder darauf angesprochen, ob sie sich nicht doch trauen lassen oder einen Sprössling in die Welt setzen wollen. Im Promfilash-Interview beim Ladiesdinner von TwoTell im Hotel de Rome in Berlin verrät Miyabi, wie sie zu dem Thema steht: "Wenn wir so Wert darauf legen würden zu heiraten, dann hätten wir es auch gemacht. Und wenn wir ein Kind hätten kriegen wollen, dann hätten wir mittlerweile eins.”

