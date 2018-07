So heiß war Ariel Winters (20) Beitrag zum wichtigsten Feiertag der Vereinigten Staaten! Manche Modern Family-Fans erinnern sich vielleicht noch dunkel an ihre schüchterne Streberrolle Alex Dunphy. Davon ist heute nichts mehr zu sehen – die Schauspielerin zeigt sich mittlerweile stets megasexy und selbstbewusst auf ihren Social Media Accounts. Deswegen waren ihre Fans von diesem scharfen Pic sicherlich nicht überrascht: Ariel postete jetzt zum 4. Juli ein anzügliches Foto, auf dem ihr Freund ihr an den Po grapscht!

Auf dem Schnappschuss, den der Kurvenstar via Instagram veröffentlichte, sind die Turteltauben auf einem schicken Event zum 4. Juli zu sehen. Bei Ariels hottem Outfit konnte ihr Schatz scheinbar nicht widerstehen – Levi Meaden (30) fasste seiner Freundin beherzt an ihren Booty, der unter einem superknappen Höschen rausblitzte! Ihrem genüsslichen Lächeln nach zu urteilen, freute die Beauty sich über diese kleine Aufmerksamkeit.

Ariel und Levi scheinen am Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten an einer "White Party" teilgenommen zu haben – dort gilt das Motto: Alle Outfits müssen komplett weiß sein! Das hat die 20-Jährige auf ihre typische Art und Weise eindeutig befolgt! Wie findet ihr das Bild von den beiden? Stimmt ab!

Instagram / arielwinter "Modern Family"-Star Ariel Winter

