Keine Frage: Mit ihrer Figur Alex Dunphy aus Modern Family hat Ariel Winter (19) optisch nicht mehr viel gemein. Die Schauspielerin zeigt sich oft und gerne sehr sexy – je knapper und freizügiger, desto besser! Ihre Mutter, Crystal Workman, kritisierte die Kleiderauswahl ihrer Tochter vor wenigen Monaten in einem Interview mit InTouch Weekly: "Ich würde ihr raten, sich angemessen zu kleiden." Auf der "LaPalme Magazine"-Party in Los Angeles erscheint der Serien-Star jetzt nicht nur in einem sehr(!) kurzen Kleid, sondern auch mit Mörder-Ausschnitt – ob die Kalifornierin mit diesem "Hauch von Nichts"-Look ihre verfeindete Mama provozieren möchte?



