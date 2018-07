Ex-Germany's next Topmodel-Girl Neele Bronst (21) unterstützt ihren Freund FitnessOskar im Rap-Biz! Seit einigen Jahren ist die Influencerin mittlerweile mit ihrem Schatz zusammen. Zu Beginn seiner Netzkarriere konzentrierte sich der Fitnessfreak noch auf den Sportbereich, nun schnuppert er aber Luft im Musikgeschäft. Mit "#UNFUCKABLE" will Oskar nun die Charts stürmen. Vor allem seine Neele ist überglücklich und steht voll hinter ihm, wie sie im Promiflash-Interview beim Bloggerevent Leck mich am Hashtag in Berlin verriet: "Ich bin allgemein superstolz darauf, dass er es einfach durchgezogen hat."

