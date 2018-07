Die Liebesgerüchte halten sich hartnäckig, doch nun spricht Philipp Stehler (30) endlich Klartext. Dem Fitnessfreund wird seit einigen Wochen eine Liebelei mit Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Gerda Lewis nachgesagt – und das, obwohl er die Kuppelshow Bachelor in Paradise als vergebener Mann verlassen hatte und offiziell weiterhin mit seiner Auserwählten Pamela Gil Marta zusammen ist. Wie Philipp bereits erklärte, sei an den Spekulationen nichts dran, trotzdem liked und kommentiert er auch weiterhin auffällig oft die Posts des Models – und das aus gutem Grund!

"In solchen Situationen, wo man überlegt, was kommentiere ich jetzt, das ist eigentlich blöd. Da versuche ich mich von freizumachen", erklärte er beim HashMAG Blogger Lounge Event in Berlin im Promiflash-Interview. Anfangs habe der 30-Jährige tatsächlich aufgehört, die Fotos seiner vermeintlichen Liebsten zu kommentierten, doch irgendwann sei ihm klar geworden: Er will sich nicht verstellen und fragte sich: "Eigentlich voll blöd, warum hören wir damit auf? Lass uns einfach so weitermachen. Erst das würde irgendwie wirken, als wenn da irgendwas zu verheimlichen ist. Deshalb ganz normal weitermachen."

Den Kontakt zu Gerda einzustellen, wäre in seinen Augen eine Art Schuldeingeständnis gewesen. Grund für die Beziehungsgerüchte war übrigens ein beinahe identisches Pic, das beide gepostet hatten. Philipp klärte das Rätsel jetzt allerdings auf: "Wir haben zusammen für den gleichen Kunden gearbeitet, haben Fotoshootings gehabt und so weiter. Aber da ist nichts irgendwie Wahres dran an den Spekulationen."

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, TV-Star

Instagram / philipp_stehler, Instagram / gerda.jlewis Philipp Stehler und Gerda Lewis

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Ex-GNTM-Kandidatin

