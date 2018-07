Mit ihrer kultigen Kunstfigur Miranda Sings eroberte Colleen Ballinger die Herzen der Netzgemeinde im Sturm. Schon satte 1,7 Millionen Abonnenten tummeln sich auf dem Kanal der amerikanischen YouTuberin. Diese überraschte die 31-Jährige erst vor Kurzem mit einem Doppel-Hammer: Colleen und ihr Freund und Serienpartner Erik Stocklin erwarten nicht nur ihr erstes Kind, das Paar ist auch frisch verlobt. Stolz präsentierte die Vloggerin ihren Followern jetzt ihren Verlobungsring – auch wenn dieser nur vorläufig ist.

In einem Video auf ihrem YouTube-Kanal, zeigte der Social-Media-Star überglücklich einen funkelnden pinken Glitzerklunker an seiner Hand. Jedoch handelt es sich dabei nur um eine Übergangslösung, wie Colleen in dem Clip verriet: "Als Erik um meine Hand anhielt, gab er mir den Stein, der später einmal meinen Ehering zieren sollte." Weiter erklärte sie, dass das Juwel seit Generationen in seiner Familie sei. Und es sei Eriks Wunsch, dass das Power-Couple den Ring dazu zusammen designt. "Das war das Süßeste auf der Welt", schwärmte die brünette Beauty.

Ihre Fans können das Behelfs-Schmuckstück sogar in echt sehen Colleen hat vor, es fürs Erste auf ihrer aktuellen Tour durch die USA zu tragen. "Wir wollten einen weiteren Ring, um das Leben zu feiern", erklärte sie in dem Video.

Mike Windle/Getty Images for Dick Clark Productions Colleen Ballinger in ihrer Rolle als "Miranda Sings" bei den Streamy Awards 2015

Instagram / colleen Colleen Ballinger (r.) und Erik Stocklin

