Gleich zwei tolle News für die Fans von Colleen Ballinger (31)! Die YouTuberin, die viele vor allem als Kunstfigur Miranda Sings kennen, verkündete ihren Zuschauern nun nicht nur ganz nebenbei, dass sie mit ihrem Freund Erik Stocklin verlobt ist. Darüber hinaus hatte sie noch eine weitere süße Neuigkeit parat: Colleen erwartet ihr erstes Kind – die Schwangerschaft fand sie dabei ganz zufällig heraus!

Auf ihrem Kanal gab es nun das erste Video zur Schwangerschaft – ein großer Schritt für Colleen, die sogar ihre Beziehung bis vor Kurzem noch geheim gehalten hatte. Sie und Erik hatten sich schon ein Kind gewünscht, doch schließlich war es eine Serie, die die 31-Jährige zu ihrer Baby-News brachte: Als Colleen The Handmaid's Tale anschaute, fragte sie sich, wie es wohl sei, schwanger zu sein und machte einen Test. "Ich habe es nicht geglaubt. Ich stand unter Schock. Ich habe bestimmt auf 40 Streifen gepinkelt, weil ich bislang keine Anzeichen hatte", erinnerte sich die Schauspielerin gegenüber People. Zusammen mit ihrem besten Freund habe sie dann das endgültige, frohe Ergebnis gesehen.

Kurz darauf habe sie ihrem Liebsten von der Schwangerschaft erzählt. Danach habe er ihr dann den Antrag gemacht, erzählte die brünette Entertainerin. "Er hatte es schon so lange geplant und wir haben so lange schon darüber gesprochen, zu heiraten und Kinder zu bekommen, aber dann ist das nun zuerst passiert", sagte sie. Erst seit wenigen Wochen wissen Colleens Fans, dass sie und Erik ein Paar sind – dabei kannten sie das Duo bereits aus ihrem Netflix-Hit "Haters Back Off", in dem sie gute Freunde spielten.

