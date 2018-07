Tolle Nachrichten für alle Harry Potter-Fans! Nach den megaerfolgreichen Büchern und Verfilmungen der magischen Romanreihe war es lange Zeit still um Autorin J.K. Rowling (52). Doch vor zwei Jahren veröffentlichte sie endlich die lang ersehnte Fortsetzung der Geschichte – und zwar als Drehbuch: Aus "Harry Potter und das verwunschene Kind" wurde sogar ein Musical erarbeitet, dass bisher nur im Londoner Palace Theatre und am New Yorker Broadway aufgeführt wurde: Jetzt kommt die Theatershow auch nach Deutschland!

Die waschechten Fans der Abenteuer von Harry, Ron und Hermine, die es bisher nicht in die weit entfernten Städte geschafft haben, müssen nun bloß noch nach Hamburg reisen! Dort wird das Musical laut dem Magazin Spiegel Online im Jahr 2020 Premiere feiern. Das Stück soll insgesamt knapp sechs Stunden lang sein – deswegen wird es in zwei Teilen gezeigt. In der Hansestadt sollen ab Mai nächsten Jahres extra aufwendige Umbauarbeiten vorgenommen werden, um den Zuschauern eine angemessen magische Bühne bieten zu können.

Achtung Spoiler!

"Harry Potter und das verwunschene Kind" stellt den achten Teil der Geschichte dar und setzt 19 Jahre nach dem letzten Buch an. Harry und Ginny haben mittlerweile zwei Söhne, die selbstverständlich auch die Zauberschule Hogwarts absolvieren sollen. Doch einer von ihnen landet statt im Haus Gryffindor, wie seine Eltern, bei den verschlagenen Slytherins und sorgt damit für einige dramatische Ereignisse!

Rob Stothard/Getty Images J.K. Rowling bei der Musicalpremiere von "Harry Potter and the Cursed Child" in London

Anzeige

ANTHONY WALLACE / Getty Images Exemplare von "Harry Potter und das verwunsche Kind"

Anzeige

Getty Images North America Der "Harry Potter"-Cast

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de