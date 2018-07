Bei The Biggest Loser hat Vanessa etwa 40 Kilo verloren. Nun kommen allerdings wieder ein paar dazu. Schließlich erwartet die 26-Jährige mit ihrem Freund Jan ihr erstes Baby. Egal ob es sich um Ultraschallbilder oder neue Babykleidung handelt, auf ihren Social-Media-Profilen hält Vanessa ihre Fans immer auf dem aktuellen Stand. Nun hat sie eine supersüße Liebeserkärung an ihr ungeborenes Baby gepostet.

"Da werden Hände sein, die dich tragen und Arme, in denen du sicher bist und Menschen, die dir ohne Fragen zeigen, dass du willkommen bist", schrieb die Rheinland-Pfälzerin zu ihrem Instagram-Foto. Darauf ist sie mit ihrem Freund zu sehen. Beide halten eine Hand auf den noch recht kleinen Babybauch und strahlen glücklich in die Kamera. Mit den Worten "Wir warten voller Vorfreude auf dich" schloss Vanessa den niedlichen Post ab. Lange muss sie auch nicht mehr warten, im Dezember soll ihr Nachwuchs auf die Welt kommen soll.

Ihre Follower scheinen sich für das verliebte Paar zu freuen. "Ihr seid so ein wunderschönes, tolles und süßes Paar! Ihr werdet grandiose Eltern und euer Würmchen wird bestimmt auch wunderschön, bei so hübschen Eltern", meinte eine Abonnentin begeistert unter dem Pärchen-Foto und fuhr fort: "Es ist so schön anzusehen, wie ihr euch gegenseitig die Kraft und den Halt gebt und wie ihr das zusammen meistert!"

Facebook / Vanessa - The Biggest Loser 2018 "The Biggest Loser"-Kandidatin Vanessa und ihr Freund Jan

Instagram / vanessathebiggestloser2018 "The Biggest Loser"-Kandidatin Vanessa und ihr Freund Jan im Mai 2018

Facebook / Vanessa - The Biggest Loser 2018 "The Biggest Loser"-Kandidatin Vanessa und Jan im April 2018

