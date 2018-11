Jetzt ist ihr Familien-Glück noch ein wenig perfekter! Das Jahr 2018 könnte für die ehemalige The Biggest Loser-Kandidatin Vanessa nicht besser laufen. Im Sommer hatte die Abnehm-Queen verkündet, dass sie ihr erstes Kind erwartet, einige Wochen später bekam sie von ihrem Partner und Vater ihres Babys die Frage aller Fragen gestellt. Nun folgte der vorläufige Höhepunkt: Sie hat ihrem Jan das Jawort gegeben!

Mit mehreren Schnappschüssen auf ihrem Instagram-Account ließ sie ihre Follower an ihrem großen Tag teilhaben: "Wir haben es gemacht. Jetzt fehlt nur noch unser kleiner Schatz, dann ist unsere Familie komplett", schrieb sie dazu. Zur standesamtlichen Trauung trug die werdende Mama ein dunkelblaues Spitzenkleid mit langen Ärmeln, das ihren Babybauch in Szene setzte. Der Bräutigam hatte für die Hochzeit einen klassischen schwarzen Anzug gewählt. In einem weiteren Post bezeichnete Vanessa ihren Gatten als Liebe ihres Lebens.

Das nächste Highlight ihres gemeinsamen Weges wird die Geburt ihres Babys sein. Im August hat Vanessa bereits das Geschlecht verraten: "Wir sind unendlich gespannt auf dich, kleiner Prinz. Wir können es kaum erwarten, dich endlich in unsere Arme zu nehmen und dich mit Liebe zu überschütten." Damit ist klar: Die TV-Beauty freut sich auf einen Jungen!

Facebook / Vanessa - The Biggest Loser 2018 "The Biggest Loser"-Kandidatin Vanessa und ihr Mann Jan

Anzeige

Instagram / vanessathebiggestloser2018 Verlobungsring von "The Biggest Loser"-Kandidatin Vanessa

Anzeige

SAT.1/ Daniel Waschnig Vanessa, "The Biggest Loser"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de