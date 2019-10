Alle freuen sich mit Shirin! Für die ehemalige The Biggest Loser-Kandidatin geht gerade ein großer Traum in Erfüllung: Nach fünf Jahren Ehe erwarten sie und ihr Mann ihr erstes gemeinsames Kind. Ende August verkündete die gelernte Zahnärztin die freudige Neuigkeit ihren Followern im Netz. Ihre früheren Mitstreiterinnen aus der Abnehm-Sendung haben aber bereits früher erfahren, dass die Zumba-Trainerin in anderen Umständen ist. Sie gratulierten der werdenden Mama nun zur Schwangerschaft!

"Ich freue mich so unfassbar für sie und ihren Mann. Sie sind zwei so unfassbar liebevolle Menschen und ich weiß, sie werden das toll machen", schwärmte Vanessa, die selbst Mutter eines Sohnes ist, gegenüber Promiflash. Shirin stehe die Schwangerschaft so gut, versicherte die Neu-Mama. "Ich meine, sie war schon immer der Sonnenschein bei uns im Camp, immer gute Laune, immer am Strahlen. Und durch die Schwangerschaft wurde das einfach nochmal gesteigert", führte sie aus. Shirin habe sich so sehr ein Kind gewünscht und sie freue sich so sehr, dass es nun geklappt habe.

Lisa Hoffmann erinnerte sich im Interview an den Moment zurück, als sie von Shirins Babyglück erfahren hatte: "Als sie es mir verraten hat, sind mir sofort die Tränen gekommen. Ich weiß, wie sehr sie sich das gewünscht hat." Lisa mache es einfach nur glücklich, dass Shirin bald Mama sei und sie bald ganz viele süße Babysachen kaufen dürfe.

Instagram / shirin_thebiggestloser2018/ Collage: Shirin Nikkhah-Shirazi vor ihrer "The Biggest Loser"-Teilnahme 2018, danach und heute

SAT.1/ Daniel Waschnig "The Biggest Loser"-Kandidatin Lisa nach dem Umstyling

SAT.1 Shirin und Lisa bei "The Biggest Loser"

