Kilo-Update von Vanessa! Im letzten Jahr hat sich das Leben der The Biggest Loser-Kandidatin von Grund auf geändert: In der Abnehm-Show sagte sie ihren überflüssigen Pfunden den Kampf an – und kurz darauf bescherte der TV-Beauty ein Kindersegen wieder ein Hoch auf der Waage. Am 8. Dezember kam Vanessas Sohnemann dann endlich auf die Welt! Was sich seither wohl bei der frischgebackenen Mama in Sachen Kilos getan hat? Das verriet sie nun im Promiflash-Interview!

In dem exklusiven Gespräch gab Vanessa ganz offen zu: "Ich habe immer noch Schwangerschaftskilos." Doch das ist für die topmotivierte Neu-Mutti offenbar überhaupt kein Problem. Immerhin hat sie sich nach der Geburt von Söhnchen Julian bereits von so einigen Pfündchen verabschiedet! "Ich hab schon 23 Kilo abgenommen seit der Geburt und es geht weiter. Ohne Zwang und ohne Stress", erklärt sie. Mittlerweile sei sie noch zehn bis 15 Kilo von ihrem Wunschgewicht entfernt.

Bei ihrem Vorhaben wird Vanessa vor allem von ihrem Mann unterstützt. "Er macht auch mit und will seine 'Schwangerschaftskilos' weiter loswerden. Er hat nun auch schon stolze 30 Kilo weg und es geht immer weiter, in unserem Tempo", offenbart Vanessa. Dank "The Biggest Loser" wisse sie schließlich, wie man seinem Traumkörper am besten näherkomme.

Instagram / vanessathebiggestloser2018 Vanessa und ihr Sohn Julian

Anzeige

SAT.1/ Daniel Waschnig Vanessa, "The Biggest Loser"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / vanessathebiggestloser2018 "The Biggest Loser"-Vanessa und ihre Familie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de