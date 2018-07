Ist Thomas Hayos Jury-Exit bei Germany's next Topmodel doch nicht so endgültig wie befürchtet? Es war die Schockmeldung für alle Fans des Castingformats: Mitte Mai gab der beliebte Juror bekannt, dass er nicht länger neben Heidi Klum (45) und Michael Michalsky (51) die Kandidatinnen bewerten wird. Die Model-Mama verabschiedete sich zusätzlich schon mit einem rührenden Statement – doch nun schlägt der Creative Director andere Töne an: Kehrt Thomas nach einer Pause wieder zur Show zurück?

"Ich habe das jetzt acht Jahre lang gemacht und ich hab einfach vom Bauchgefühl heraus jetzt gesagt, es ist Zeit, mal eine Saison zumindest auszusetzen, eine Pause zu machen oder mich noch mal auf meine Projekte zu konzentrieren", äußerte der gebürtige Saarländer kürzlich gegenüber Gala. Sicher heißt das wohl nur, dass er in der kommenden Staffel nicht in der Jury sitzen wird – was danach passiert, bleibt weiterhin abzuwarten.

Hoffnung auf eine Rückkehr macht zusätzlich, dass zwischen Thomas und seinen ehemaligen GNTM-Kollegen kein böses Blut fließt, wie er im gleichen Atemzug noch einmal bekräftigte: "Ich war auch gerade letzte Woche wieder mit Heidi in New York, wir haben einen Abend miteinander verbracht und ich bin morgen bei Michael auf der Show, also großer Knatsch ist völliger Unsinn." Was meint ihr, kommt er 2020 zur Sendung zurück? Stimmt ab!

Cindy Ord / Freier Fotograf / Getty Images Thomas Hayo bei einer Party in New York

Instagram / thomashayo Michael Michalsky und Thomas Hayo

Instagram / heidiklum Thomas Hayo, Heidi Klum und Michael Michalsky

