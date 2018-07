Jetzt zeigen sie es allen! Vor einigen Wochen verließen Philipp Stehler (30) und Pamela Gil Marta die RTL-Kuppelshow Bachelor in Paradise als Paar. Dann wurde es jedoch zuerst verdächtig ruhig um die beiden. Der Grund: Philipp war beruflich auf Ibiza unterwegs – und das die meiste Zeit ohne Pam. Weil sich Gerda Lewis auch auffällig oft am selben Ort aufhielt, wurde dem Hottie eine Affäre mit der Germany's next Topmodel-Kandidatin nachgesagt. Jetzt räumen Phil und Pam mit den Gerüchten auf: Sie zeigten sich nicht nur verliebt der Öffentlichkeit, sondern verrieten auch, was sie so sehr am anderen lieben!

Auf der Fashion Week in Berlin feierten die Turteltauben nun ihre Öffentlichkeits-Premiere. Sie turtelten sich für alle Fotografen und Besucher sichtbar durch den "Thomas Sabo Press Cocktail" – bei dem sie gegenüber Bild ausplauderten, was die jeweils bessere Hälfte so besonders macht. "Ich mag seine blauen Augen, und er bringt mich zum Lachen", schwärmte Pam. Phil gefalle an Pam vor allem, dass sie ein "fantastischer Ruhepol" sei. "Sie gibt mir das Gefühl, dass sie immer hinter mir steht. Das habe ich in den vergangenen fünf Jahren als Single sehr vermisst." Obwohl es bereits ein paar Konflikte gegeben habe, glaube und vertraue seine Liebste ihm stets, gebe ihm immer wieder Sicherheit.

Na, Vertrauen, Sicherheit und kleine Konflikte klingen doch wohl nach den Merkmalen einer richtig echten Beziehung... Im Promiflash-Interview reagierten die beiden zusätzlich auf die zahlreichen Fake-Vorwürfe. "Ich bin kein Mensch, der sich gerne rechtfertigt und entweder sie glauben es oder sie glauben es nicht", lautete Pams klare Ansage daraufhin.

MG RTL D Pam und Philipp im Finale von "Bachelor in Paradise"

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Marta und Philipp Stehler, Juni 2018

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Marta und Philipp Stehler

