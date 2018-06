Große Verwirrung um Philipp Stehler (30)! Der Bachelor in Paradise-Teilnehmer flirtete sechs Wochen lang mit Pamela Gil Marta auf der thailändischen Ferieninsel Ko Samui. Doch nun machten Gerüchte die Runde, dass der ehemalige Polizist mit der Ex-GNTM-Kandidatin Gerda Lewis zusammen sei. Als Philipp und Pam die Kuppelshow als Paar verließen, kamen nun Zweifel an ihrer Beziehung auf: Ihre Fans glauben nicht an die Liebe der beiden.

Auf Instagram meldete sich das Rosenpaar nach dem Finale der Sendung zu Wort und machte seine auch nach den Dreharbeiten noch anhaltende Liebe öffentlich. Viele ihrer Follower zweifelten jedoch sofort daran. "Fakt ist, dass er sich heimlich hinter ihrem Rücken mit einer Anderen trifft. Mitten in der Nacht.", "Sorry, aber der hat was mit Gerda und du nimmst ihn trotzdem?" oder auch "Die trennen sich doch eh in paar Wochen wieder", schrieben einige der User unter den als Beziehungsbeweis gedachten Post.

Aber nicht nur im Netz bezieht der Berliner Stellung zu seinen Gefühlen für die Nürnbergerin. Gegenüber RTL versichterte der Fitnessfreund, er sei sehr glücklich mit Pam. "Auch wenn die Sachen manchmal anders dargestellt werden." Was meint ihr: Hält die Beziehung von Philipp und Pam wirklich nicht lange? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / philipp_stehler, Instagram / gerda.jlewis Philipp Stehler und Gerda Lewis

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und Pamela Gil Marta im Juni 2018

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, TV-Star

