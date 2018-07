Steht die Liebe von Miley Cyrus (25) und Liam Hemsworth (28) vor dem endgültigen Aus? Seit zwei Jahren sind die Sängerin und der Schauspieler wieder ein Paar – nachdem sie sich beide in ihrer Teenager-Zeit schon miteinander verlobt hatten, nutzten sie das Liebesaus 2013, um sich erneut zu finden. Doch der Versuch, es noch einmal miteinander zu versuchen, soll jetzt gescheitert sein, wie ein Insider The National Enquirer verriet. "Das mit ihnen hängt schon seit Monaten am seidenen Faden. Mittlerweile sind sie so gut wie getrennt und es wird auch keine Hochzeit geben", sagte er.

